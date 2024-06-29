الأبراج الفلكية المتوافقة مع مواليد برج السرطان عاطفيا.. اعرف حظك

يبحث الكثير من مواليد الأبراج الفلكية المختلفة عن أكثر الأبراج الفلكية المتوافقة معهم خاصة في ناحية التوافق الفكري.

يستعرض "الدستور" في التقرير التالي التوقعات الفلكية للشراكات الرومانسية للأفراد المولودون من برج السرطان.

السرطان والحمل:

برج السرطان، غير حساس ومتردد في التعبير عن مشاعره، لكهما ذكيان ومبدعان، يجب أن يضع السرطان في اعتباره أن برج الحمل مندفع، ما يعني أنه قد ينتهي به الأمر إلى إيذاء نفسه ويجد صعوبة في التعافي.

السرطان والثور:

عندما يلتقي بج السرطان وبرج الثور، يشعران وكأنهما شريكان روحيان، كلاهما حسيان ويستمتعان بكل شيء، سواء كان طعامًا أو موسيقى أو فنًا، وكلاهما حساسان ومهتمان خاصة بأحبائهما.

السرطان والجوزاء:

السرطان والجوزاء من عالمين مختلفين، يصبح من الصعب على كل منهما أن يتفهم الآخر، فبرج السرطان، يجب أن يدرك أن الجوزاء لا يهدأ ويتطلب التحفيز الفكري والتجارب الجديدة، بينما السرطان أكثر اهتمامًا بالتعايش والتواصل.

السرطان والسرطان:

برج السرطان، تبدو علاقته بتوأمه متوافقة للغاية، ولكن الجزء السري هو الحساسية، يمكن أن تتحول علاقتهم الجميلة إلى ساحة معركة من الاستياء والمرارة بسرعة، كلاهما مهتم بفهم بعضهما البعض، وعندما لا يحدث ذلك، يصبح أكثر إحباطًا.

السرطان والأسد:

برج السرطان، يجب عليه هو والأسد بذل جهد للعمل معًا، يتوق الأسد إلى الاهتمام ويعتمد على الطمأنينة للحفاظ على ثقته بنفسه عندما يكون ضعيفًا ومحتاجًا له، على السرطان أن يفهم أن الأسد ليس خجولًا، بينما هو شديد الحساسية.

السرطان والعذراء:

يشتهر السرطان بمساعدته للناس، بينما يشتهر برج العذراء بإصلاح الأمور، هما الاثنان يجعلان العالم مكانًا أفضل للجميع بغض النظر عن اختلافاتهم.

السرطان والميزان:

برج السرطان، من الأفضل أن يظل صديق لمواليد برج الميزان لأن هناك اختلافات كثيرة بينهما، يشتهر برج الميزان بكونه باردًا في سلوكه، مما قد يجعله يشعر بالغضب من حوله، برج السرطان، يتوخى الحذر، بينما برج الميزان ساذج ويؤثر بسهولة على الدائرة الخارجية.

السرطان والعقرب:

السرطان والعقرب يتفقان بشكل رائع، يمكنهما القيام بكل ما يريدانه إذا عملا معًا، لديهما الكثير من القواسم المشتركة، ولن تنفد منهما الأمور التي يمكن التحدث عنها والأهم من ذلك، أنهما مخلصان لبعضهما البعض بشكل كبير.

السرطان والقوس:

من الأفضل أن لا يحتفظ برج السرطان بشخص من برج القوس لأن برج القوس هو برج ناري يمكنه أن يلحق الضرر بمشاعره بسرعة وبقصد لا شك أن برج القوس ذكي ومحب للمرح ومليء بالتفاؤل والحياة، لكنهما لا يتوافقان معًا.

السرطان والجدي:

السرطان والجدي موجهان نحو الأسرة ويقدران ويحبان الأساس القوي والأساس الإبداعي، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالجزء المتحرك، فهو رقيق، بينما برج الجدي بارد وأقل عاطفية.

السرطان و الدلو:

سيكون من الصعب عليهما أن يتعايشا معًا لأن السرطان برج عاطفي، في حين أن برج الدلو ليس متقبلًا لمشاعر وعواطف الآخرين، ليس الأمر وكأنهم غير عاطفيين، لكن إظهار المشاعر يجعلهم غير مرتاحين.

السرطان والحوت:

يجب أن يتواصل السرطان والحوت دون التشكيك في نفسهم، فهما متعاطفان ورومانسيان ولطيفان، لديهم الكثير من القواسم المشتركة وعلى دراية كبيرة بعمل بعضهم البعض.