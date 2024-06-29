تلوين الوجوه وألعاب.. توافد الأهالي على الحدائق وكورنيش النيل ليلًا فى أسوان (لايف)

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لتوافد الأهالى والأسر وأطفالهم على الحدائق العامة بشارع كورنيش النيل خلال الفترة المساء بعد تحسن الجو.

و شهدت عدد من الحدائق والنوادي بشارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان، مساء الجمعة، توافد عدد كبير من الأهالي للاستماع بقضاء اجازة نهاية الأسبوع، تحديدًا بعد استقرار الحو بشكل نسبي وتغيره للأفضل بعد اختفاء أشعة الشمس.

توافد الأهالى علي الحدائق بعد تحسن الجو فى المساء

وبالرغم من اختفاء الأهالى من الشوارع بشكل كبير جدا خلال فترة النهار نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس خلال الآونة الأخيرة فى فى أسوان، إلا أن الوضع تغير جدا خلال الفترة المسائية وحرصت الاسر والعائلات علي التوجه للحدائق والمتنزهات والتنزه علي شارع كورنيش النيل احتفالا بالعطلة الأسبوعية.

وحرص العديد من الآهالي اثناء توجههم علي الحدائق وتحديدًا عند حديقة السلام علي شارع كورنيش علي افتراش المفارش علي الارص والتجمع برفقة أسرهم واطفالهم لقضاء اوقات ممتعه احتفالا بالعطلة الأسبوعية.

وشهدت حديقة السلام تزامنًا مع الفترة المسائية تجمعات لأعداد كبيرة من الأسر للاستمتاع بالأجواء المعتدله.

ووسط تجمعات الأسر بحديقة السلام هناك عدد من الأطفال الذين فضلوا اللعب بالكرة للاستمتاع بقضاء وقتهم اثناء توجدهم فى الحديقة.

وتزامنًا مع تحسن الجو واستقراره بشكل نسبي خلال فترة المساء شهدت ساحة الاسكيت والدراجات بكورنيش النيل فى أسوان توافد عدد كبير لتاجير الألعاب واللعب للاستمتاع بأوقات الاجازة برفقة اصدقاءهم.

ومن أبرز الوسائل الاحتفالية للأطفال أثناء تواجدهم بساحة العاب الاسكيت والدراجات بشارع كورنيش النيل فى أسوان رسم الالعاب الكرتونية المتعددة بالألوان على وجوههم، والتقاط الصور التذكارية مع اصدقاءهم واشقاءهم واقاربهم وسط أجواء مليئة بالفرحة. والبهجة تزامنًا مع عطلتهم.

وفى الناحية الأخرى لشارع كورنيش النيل حرص العديد من الأهالى علي الجلوس علي المقاعد المخصصة للاستمتاع بالنظر للنيل وتنفس هواءه النقى تزامنًا مع اعتدال الجو فى الفترة المسائية، ومنهم حرص علي السير علي الكورنيش برفقة اصدقاء للتنزه والتقاط الصور التذكارية ايضًا.

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال