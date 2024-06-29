السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل تكشف تفاصيل منصة العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة فنيا وقواعد بيانات، جاءت تماشيا مع توجهات القيادة السياسية والجمهورية الجديدة نحو رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخطة وزارة العمل بشكل خاص.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية “دي أم سي”، أن المنصة تسهل وتنسق وتيسر الإجراءات علي متلقي الخدمة، موضحة أن المنصة توسع قاعدة المستفيدين وكذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل.

وتابعت أن المنصة تقوم بتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، وذلك عبر معرفة أماكن تواجدهم وأعداهم والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية تتماشي مع سوق العمل.  

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