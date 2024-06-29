"الإسكان" تعلن موعد التقديم على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد التقديم للوحدات السكينة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وموعد تسليم الوحدات.

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الحجز يشتمل على 29 وحدة سكنية استثمارية ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

آخر موعد للتقديم

وبحسب وزارة الإسكان، يبدأ الحجز اعتبارًا من 10 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر، مؤكدة أنه يستثنى من دخول القرعة من يقوم بسداد كامل ثمن الوحدة، ويتم باختيار الوحدة فور السداد في الفترة من الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو المقبل حتى يوم الأحد 11 من شهر أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه يتم استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، ولا يُسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن التسليم يكون في شهر ديسمبر 2024.

مواصفات الوحدات السكنية

وعن مواصفات الوحدات السكنية، أكدت وزارة الإسكان، أن الوحدات نصف تشطيب وتشتمل على باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم العالي الجودة والحوائط الداخلية محارة بالكامل.

كما تتضمن الوحدات فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط، وأعمال الكهرباء داخل الوحدة من مواسير وعلب فقط، فضلًا عن وصلات المياه والصرف الصحي كمخازن فقط.