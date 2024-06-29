السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. قواعد التوزيع الجغرافى للقبول بالجامعات

طلاب
طلاب

أقر المجلس الأعلى للجامعات نظام القبول بالجامعات الحكومية فى تنسيق الجامعات 2024، مؤكدًا تطبيق ذات القواعد المعمول بها في تنسيق العام الماضي، ومن بينها قواعد التوزيع الجغرافي للالتحاق بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2024

ووفقًا لقواعد التنسيق القبول بالجامعات الحكومية، فإن المقصود بقواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق:

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية)، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب)، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية. 

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