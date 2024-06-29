مظهر شاهين لـ"الشاهد": "وقعت على استمارة تمرد فى مؤتمر وسط المصريين"

كشف الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب "مسجد عمر مكرم" كواليس توقيعه على استمارة تمرد، قائلًا: "وقعت على استمارة تمرد يوم 3 يونيو".

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكاتور محمد الباز عبر فناة extra news: “هاتفني شباب تمرد وقالوا لي: ”نريد توقيعك، وسوف نرسل بأحد باستمارة لكي توقع"، وأرسلوا لي مي وهبة، فقلت لها: "يا مي لا يجوز أن أوقع في الظلمة، يجب أو أوقع في النهار وفي النور وأمام الكاميرات كلها، حتى يقوم غيري بالتوقيع، حتى يراني الناس أيضًا ويوقعون مثلي"، فقالت لي: “إن هناك مؤتمر في أحد الفنادق يوم 3 يونيو بعد المغرب”، فقلت لها بأني سوف أذهب إليها، ووقفت أمام دار القضاء العالي، ومن ثم توجهت كي أوقف تاكسي، لكن الناس قد تجمعوا حولي، فوجد سائق التاكسي لمة حولي، وهو لا يعرفني لكنني شاورت له وأخذني، وسألني من أنت يا شيخ؟ قلت له بأني شخص يدعى مظهر شاهين، فقال لي الناس بتحبك أوي، انت رايح فين؟ قلت له رايح أمضي على استمارة تمرد، سواق التاكسي أوصلني حتى الفندق وانتظرني حتى وقعت في مؤتمر صحفي، وقد عدت ووجدته منتظرني وأخذني وأعادني مرة أخرى إلى نادي القضاة ورفض أن يأخذ مني أجرته فقط لأني كنت أمضي على استمارة تمرد".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.