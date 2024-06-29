القبض على سيدة أنشأت خزان سولار بغرفة منزلها وبحوزتها 5 طن بالأقصر

ألقت مديرية أمن الأقصر القبض على سيدة بدائرة أرمنت حولت غرفة بمنزلها إلى بئرا لتخزين السولار، للبيع في السوق السوداء.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، بضبط المدعوة «ن.ح.ح.ع» 59 عاما مقيمة الرزيقات بحرى بدائرة مركز ارمنت، حيث قامت بتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية «سولار» داخل تنك قامت بإنشائه أسفل غرفة ملحقة بمسكنها بذات الناحية بقصد بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز أرمنت من ضبطها وبتفتيش غرفة ملحقة بمسكنها عثر على حفرة مستطيله حوالي «متر ونصف × متر» مغلقة بغطاء حديدي تحتوى بداخلها على تنك سعته 5 طن، معبأ بأكمله بحوالي 500 لتر سولار، بدون أوراق أو فواتير.

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمواد البترولية بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء، وبتطوير مناقشتها أقرت بتحصلها علي السولار من عدد من الباعة الجائلين بدائرة مركز أرمنت، الأول يدعى «ق.ي.ع.أ»، 42 عاما ومقيم بناحية الرياينه دائرة أرمنت، والثاني يدعى «ع.ن.ع»، 58 عاما، عامل ومقيم بناحية الرياينه دائرة أرمنت، والثالث يدعى «أ.ق.إ.م» 49 عاما، عامل ومقيم بناحية الرياينه دائرة أرمنت، والرابع يدعى «أ.م.م.ا» 36 عاما ومقيم بناحية الرياينه دائرة أرمنت، حيث أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على السولار من محطة بنزين النيل بناحية شارع البحر بندر أرمنت ملك «ف.س.أ.ع» 54 عاما، ومقيم الساحل الرياينه دائرة مركز أرمنت، وتم ضبطه.



جرى تحرير محضر بالواقعة جنح مركز ارمنت، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.