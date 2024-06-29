مظهر شاهين لـ"الشاهد": أعلنت استقلال وزارة الأوقاف عن حكم الإخوان فى 28 يونيو

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد "عمر مكرم"، إنه في 28 يونيو أعلنت استقلال وزارة الأوقاف عن حكم الإخوان، وعلى وزير الأوقاف الإخواني أن يبحث له عن مقر آخر، وقد تم إغلاق الوزارة والعاملين بها كانوا قد طردوا الإخوان منها قبلها بيومين، ومنعوهم من الدخول.

وأضاف مظهر شاهين خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه على هذا النحو، شهدت وزارة الثقافة اعتصام أبضًا، وقد اعتصمت معهم، كما أننا وقفنا أمام دار القضاء العالي في وقفة تاريخية لقضاة مصر جميعًا لرفض قانون الإخوان الخاص بالسلطة القضائية.

وتابع: "شرفت بالاعتصام مع القضاة داخل نادي القضاة المصري، وقمت بالإمضاء على استمارة تمرد يوم 3 يونيو".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.