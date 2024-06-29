السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء عملية فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أغلقت إيران، مساء أمس الجمعة، صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية مبكرة في ظل انقسام معسكر المحافظين، وتعويل مرشح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق "اختراق"، وسط تصاعد الإحباط الشعبي، والضغوط الغربية.

 

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، "إغلاق أبواب مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية في الساعة 12 من مساء الجمعة"، لكنه أضاف للصحفيين: "التصويت مستمر في المراكز التي لا يزال ناخبون متواجدين فيها، وبعد إدلاء هؤلاء بأصواتهم ستبدأ عملية فرز الأصوات فيها".

 

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ببدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما أوضحت وكالة "مهر" أن عملية فرز ستتم بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، وبعد إعداد محضر الاجتماع، وموافقة مجلس صيانة الدستور ستقوم وزارة الداخلية بإعلان الإحصائيات الرسمية.

 

جاء ذلك بعدما عرض التلفزيون الرسمي اصطفاف ناخبين داخل مراكز اقتراع في عدة مدن، وأعلن تمديد فترة التصويت 3 مرات لمدة 6 ساعات إضافية بسبب وجود "أشخاص ينتظرون من أجل التصويت"، لكن "عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل"، بحسب وكالة "رويترز"

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