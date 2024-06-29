المقاولون العرب يعلن استقالة معتمد جمال ويحدد خليفته الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قبول اعتذار الكابتن معتمد جمال عن الاستمرار مع الفريق.

وتقدم الكابتن معتمد جمال باعتذاره والرحيل بعد انتهاء مباراة البنك الأهلي.

وقرر مجلس الإدارة إسناد المهمة للكابتن طلعت محرم مديرًا فنيًا للفريق.

جاء ذلك عقب خسارة المقاولون العرب أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وسيتولى طلعت محرم مهمة تدريب المقاولون العرب خلفًا لـ معتمد جمال لتكون تلك هي الولاية الثانية للمدرب خلال هذا الموسم.

وقاد طلعت محرم فريق المقاولون العرب في 3 مواجهات بين الجولات 9 إلى 11.

وخلال فترة توليه مهمة ذئاب الجبل، حقق فوزه الأول بالموسم أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ثم خسر أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

واستهل المقاولون العرب موسمه مع شوقي غريب الذي قاد الفريق في أول 8 جولات ثم تولى طلعت محرم المهمة بشكل مؤقت.

وعاد محمد عودة ليتولى قيادة الفريق بدايةً من الجولة 12 وحتى الجولة 18 ثم رحل وعوّضه معتمد جمال بدءا من الجولة 19 وحتى الجولة 28.

وكان المقاولون العرب قد سقط أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثامن والعشرين ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 30 نقطة ويقطع خطوة كبيرة في مشوار البقاء بينما توقف رصيد المقاولون عند 19 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدفين وكان الهدف الأول تاريخيًا لأنه أصبح أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، وجاء بعد 11 ثانية فقط عندما تلقي أسامة فيصل كرة طولية ولعبها برأسه إلى ياو أنور الذي راوغ الحارس محمود أبوالسعود وسدد الكرة داخل المرمى مسجلًا هدف التقدم للبنك الأهلي.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 15 عندما مرر محمد بسيوني الكرة إلى ياو أنور المنطلق في الجانب الأيمن فدخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية لم يجد أسامة فيصل صعوبة في إيداعها المرمى مسجلًا الهدف الثاني للبنك الأهلي.

في بداية الشوط الثاني أجرى طارق مصطف المدير الفني للبنك الأهلي التغيير الأول بنزول سيرجي أكا بدلًا من محمد فتحي ودفع معتمد جمال المدير الفني للمقاولون بجوزيف أوشايا وعبد الرحمن خالد "جبنة" بدلًا من أحمد عبد العزيز مودي ومحمد عبدالناصر.

في الدقيقة 51 مرر عمر سافيولا كرة عرضية من ركلة ركنية سددها أمادو نياس برأسه دون مضايقة من الدفاع مسجلًا الهدف الأول للمقاولون.