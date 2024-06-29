السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين يكشف لـ"الشاهد" سر إقالته من منصبه كإمام مسجد عمر مكرم بحكم الإخوان

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن “٩ أبريل صدر قرار بإيقافي عن العمل كإمام لمسجد عمر مكرم، وذلك يسبب هجومي المستمر على جماعة الإخوان”.

الهجوم على الإخوان

وأكد الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج “ الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"لم يحدث تواصل بيني وبين الإخوان بشكل مباشر سوى في مرة واحدة، لذا تواصل معي الدكتور صفوت حجازي في وقت  ذروة هجومي عليهم، حيث كنت طالبت برحيل محمد مرسي في خطبة، وكتبت مقال في المصري اليوم واتهمتهم بأنهم يدمرون الإسلام، وطالبت بثورة شعبية على محمد مرسي لإزالة هذه الجماعة من الحكم سريعًا".

وتابع: "الإخوان كانوا يريدون أن أظهر في الأعلام وأقول أن من كان يوجد في الاتحادية ٨٠٪ منهم أقباط، وقولت لهم لو ده تفكيركم أبشروا نهياتكم اقتربت".

خطبة الجمعة الأولى بعد الإقالة 

واستطرد: "١٢أبريل  خطبت في مسجد عمر مكرم رغمًا عن إرادة  وزير الأوقاف والوزارة بأكملها بعد إقالتي من منصبي كإمام المسجد، حيث تحدتث مع الأستاذ محمود سعد في مكالمة هاتفية في برنامجه التلفزيوني وأخبرته بأنني سأخطب يوم الجمعة من مسجد عمر مكرم".

مظهر شاهين اكسترا نيوز “الشاهد” محمد الباز بمسجد عمر مكرم

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