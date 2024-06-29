السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس غانا: التعافى الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح

رئيس غانا نانا أكوفو
رئيس غانا نانا أكوفو أدو

أكد رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، أن اقتصاد البلاد يسير على طريق انتعاش قوى، مشيرًا إلى الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها البلاد فى هذا الصدد، لاسيما مع بلوغ معدلات النمو نحو 4.7% خلال الربع الأول من العام الجارى.

 

وأوضح رئيس غانا - خلال تقديم أوراق الاعتماد لتسعة دبلوماسيين معينين حديثًا غانا - أن معدلات النمو الربعية تجاوز توقعات صندوق النقد الدولى البالغة 3.1%، منوهًا بأن التوسع فى القطاع الصناعى بلغ نسبة 6.8% إلى جانب معدل نمو القطاع الزراعى بنسبة 4.1%.

 

وأضاف أن غانا أكملت ثلاث عمليات إعادة هيكلة رئيسية للديون، عبر إعادة هيكلة الديون المحلية، والديون الثنائية الخارجية، والمفاوضات مع حاملى السندات التجارية.

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