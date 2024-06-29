السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 /2024، اليوم السبت، لاستقبال الطلاب في خامس أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، والشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء.

غدًا.. طلاب الثانوية العامة فى مواجهة صعبة مع الفيزياء والتاريخ

جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

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طلاب الثانوية عن مبادرات استضافتهم للمذاكرة: «دليل جديد على جدعنة المصريين»

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

لجان الثانوية العامة 2024 طلاب الصف الثالث الثانوي جدول الثانوية العامة 2024 الفيزياء التاريخ ماراثون الثانوية العامة 2024 استخدام العصا الإلكترونية

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