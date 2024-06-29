"الحريديم" يدعمون سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الجمعة، أن الأحزاب اليهودية المتشددة "الحريدية" غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب عدم إجراء حوار معهم أو الاهتمام بقضاياهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحريديم" يتساءلون حول عدم اتفاق وزرائهم مع كل من رئيس حزب "معسكر الدولة، بني جانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، على إسقاط الحكومة في مقابل قانون التجنيد وحل مشاكلهم.

وقالت الصحيفة إن "هُناك مزيدًا من الشقوق والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ يقود إسرائيل اليوم ائتلاف وحكومة من اليهود المتشددين، وسط مخاوف على مصيرهم"، مبينة بأن "نتنياهو قلق من استمرار حكمه ومن فقدانه السيطرة على الائتلاف الحكومي".

وعلى الجانب الآخر، فإن وزراء "الحريديم"، وعلى رأسهم رئيس حزب "شاس"، والذي تولى عدة حقائب وزارية أرييه درعي، ورئيس حزب "يهوديت التوراة"، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، ورئيس حزب "يهوديت التوراة" أيضًا، موشيه غافني، قلقون بشأن ميزانيات الثكنات والمؤسسات التعليمية.

في حين أنهم إلى جانب أعضاء حزب "الليكود" الذين يريدون إسقاط نتنياهو أعربوا عن حرصهم خلال المحادثات المغلقة على الانضمام إلى المعارضة للإطاحة بالحكومة، وهو الفخ الذي سيجد نتنياهو نفسه فيه عندما تتوحد الجبهات السياسية ضده.

وبدا قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن تجنيد "الحريديم" في الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي أمرًا ممكنًا، سيتم استيعابه من قبل الائتلاف الحكومي، إذ تحدث القضاة خلال قرارهم بلهجة قاسية، لكنهم لم يحددوا موعد التنفيذ.