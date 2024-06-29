ترامب: لا أعتقد أن بايدن سيتخلى عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

استبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تخلي الرئيس جو بايدن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، بعد الأداء الباهت الذي قدمه بايدن خلال المناظرة الرئاسية والقلق الذي أثاره داخل الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في فيرجينيا الجمعة: «يقول الكثير من الناس إنه بعد أداء الليلة الماضية، سيترك جو بايدن السباق، لكن في الحقيقة أنا لا أصدق ذلك، لأنه يحقق في استطلاعات الرأي نتائج أفضل من أي من الديمقراطيين الآخرين الذين يتحدثون عنهم»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».