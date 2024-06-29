السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. البنتاجون: إزالة الرصيف العسكرى قبالة غزة بسبب حالة البحر

الرصيف البحرى الأمريكى
الرصيف البحرى الأمريكى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرصيف العسكري الأمريكي قبالة غزة أزيل مرة أخرى بسبب «حالة البحر»، مضيفة أنه «ليس من المنطقي تركيبه لحين نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة إلى الناس في غزة»، حسب وكالة «رويترز».

وانهار جزء من الرصيف في 29 مايو الماضي، وتكلف الرصيف الموقت ما لا يقل عن 320 مليون دولار كتكلفة أولية أعلنتها واشنطن في أبريل.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا لقطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي والتي أضرت بجميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

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