السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

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وأشارت المصادر إلى أن، هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

 

وأوضحت أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الاحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.


ويؤدى طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول، اليوم السبت، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ، داخل لجان مراقبة ومؤمنة لسير العملية الامتحانيه.

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تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأربعاء الماضي، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.


وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية   التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

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