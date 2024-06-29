السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول، اليوم السبت، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ، داخل لجان مراقبة ومؤمنة لسير العملية الامتحانيه، على مستوى الجمهورية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضي، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ مع مؤمن البنا (فيديو)

وأكد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية  التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

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غدًا.. طلاب الثانوية العامة فى مواجهة صعبة مع الفيزياء والتاريخ

جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

طلاب الثانوية العامة مادة الفيزياء الشعبة العلمية الشعبة الادبية مادة التاريخ سير العملية الامتحانية التصحيح الرئيسي الإلكتروني

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