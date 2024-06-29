السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين يروى لـ"الشاهد" أسرار المكالمة الهاتفية التى تلقاها من مصطفى بكرى

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد "عمر مكرم":ذهبنا في 2013 إلى المنصورة وعملنا لقاء أمام محافظة المنصورة المغلقة بالجنازير لحشد الناس إلى 30 يونيو. 

 

وأضاف الشيخ مظهر شاهين خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه في يوم 26 يونيو كان خطاب محمد مرسي، كنا يومها في المنزلة، وكنا متوجهين لحشد الناس إلى 30 يونيو، وأنا في الطريق أنا والدكتور ممدوح حمزة والأستاذ ثروت الخرباوي والفنان محمود قابيل والفنانة آثار الحكيم والأستاذ حمدي الفخراني، وقد هاتفني الأستاذ مصفى بكري" إنت فين يا مولانا؟" فقلت له:" متوجهين إلى المنزلة" فقال لي " تأخروا هناك على قدر المستطاع لأن المجنون ده هيخطب النهاردة وأنا عندي معلومات أنه هيقول أسماء وسوف يتم القبض عليهم، ويمكن نكون أنا وإنت من ضمنهم"، فقلت له" إزاي الكلام ده؟ أنت متأكد؟" فقال لي:" نعم متأكد"، فسألني الدكتور ثروت الخرباوي وقال لي من هاتفك، فقلت له الأستاذ مصطفى بكري، وماذا قال لك، فقلت له ما أخبرني به بكري، فرد الدكتور ثروت الخرباوي وقال لي "ياريت"، فتعجبت وقلت له "يا ريت إيه إنت عايزهم يموتونا"، قال لي " لاء.. أنا حامل هم إن الرجل ده ربنا ينور بصيرته ويقبل بانتخابات رئاسية مبكرة، ساعتها هيبقى ضربنا كلنا في مقتل". 

 

وتابع الشيخ مظهر شاهين: "الدكتور ثروت رأى الموضوع من زاوية حقيقية.. تخيل لو مرسي قبل بانتخابات رئاسية مبكرة؟" 

الدكتور مظهر شاهين برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز ثروت الخرباوى محمد مرسي 30 يونية

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