السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوباما: مستمر بدعم بايدن والأداء السىء فى المناظرات وارد

أوباما
أوباما

أقر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمس الجمعة، بأن أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن كان "سيئًا" في مناظرة أمام منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، الخميس، إلا أنه أكد أنه مستمر في دعم بايدن.

وقال أوباما الذي حضر عدة مناسبات انتخابية دعمًا لبايدن، على منصة "إكس": "الأداء السيء في المناظرات وارد، ثقوا بي، فأنا أعرف"، لكنه أضاف: "هذه الانتخابات لا تزال اختيارًا بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه".

وتابع: "الليلة الماضية لم تغيّر ذلك، لذا فإن أمورًا كثيرة على المحك في نوفمبر" في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية.

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