السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوناك يندد بـ"إهانات عنصرية" أٌطلقت بحقه خلال حملة انتخابية لحزب فاراج

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

ندّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الجمعة، بإهانات عنصرية أطلقها بحقه ناشط في حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، مع دخول حملة الانتخابات العامة أسبوعها الأخير.

 

وأظهرت مقاطع التقطت خلال تحقيق سري أجرته القناة الرابعة البريطانية، نشطاء يدلون بتعليقات "عنصرية ومسيئة" في كلاكتون-أون-سي، في شرق إنجلترا حيث يأمل زعيم "حزب الإصلاح في المملكة المتحدة" نايجل فاراج الفوز بمقعد برلماني الخميس المقبل.

 

وسُمع أحد المشاركين وهو يطلق إهانات عنصرية بحق سوناك البريطاني-الهندي والمعتنق للهندوسية.

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