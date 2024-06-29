الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى يرصد زيادة فى معدل ترحيل المهاجرين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس الجمعة، أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها؛ للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وتشير بيانات يوروستات إلى وصول معدل ترحيل المهاجرين إلى 29.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 21.6 بالمئة في الفترة نفسها من 2022.


وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة، في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".

وأضاف: "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا على تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.

ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا، وأخيرا مع مصر، في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.

وكانت الهجرة قضية رئيسة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.

وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص - معظمهم من اللاجئين السوريين - عبر البحر المتوسط ​​في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.

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