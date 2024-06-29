السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء فعاليات اليوم الثانى لبطولة كأس الإمارات العالمى لجمال الخيل بالعلمين (صور)

بطولة كأس الإمارات
بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل

أقيمت عصر الجمعة فعاليات اليوم الثاني من البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والتي تُقام للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

ويشارك في البطولة 62 دولة وعدد 161 من الخيول العربية الأصيلة خلال الفترة من 27 وحتى 29 يونيو الجاري.

وتقام بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، برعاية الشيخ منصور ين زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويُجرى تنظيم البطولة التي تُقام بمنطقة الأبراج الشاطئية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد سمير مدير المتابعة والعلاقات العامة بمدينة العلمين الجديدة، أن إقامة النسخة السادسة من كأس الإمارات لجمال الخيل في مصر، يُساهم في تنشيط السياحة العربية بمدينة العلمين الجديدة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة.

وتتوجه الأنظار صوب مهرجان العلمين 2024، بعد نجاح باهر حظيت به النسخة الأولى للمهرجان، الذي أُقيم صيف العام الماضي 2023.

وأصبحت مدينة العلمين وجهة عالمية بامتياز للسياحة والحياة العصرية، على امتداد الساحل الشمالي، وبعد نجاح ساحق للنسخة الأولى بالمهرجان، أصبح الانتظار والتشوق لزامًا لمعرفة ما سيجد من فعاليات ومنافسات في النسخة الثانية.

النسخة الأولى للمهرجان التي أُقيمت من يوم 13 يوليو، واستمرت لما يزيد على 40 يومًا، تحت عنوان "العالم علمين"، وشهدت أحداثًا فنية، ترفيهية ورياضية عالمية، كما استقبلت مدينة العلمين نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

ومن المنتظر أن يستمر الاهتمام بالجانب الرياضي من حيث الفعاليات في ثاني نسخ مهرجان العلمين، حيث ستقام العديد من التحديات والبطولات سواء التي أقيمت نسختها الأولى العام الماضي، أو حتى التحديات والبطولات الجديدة في النسخة الثانية من المهرجان.

البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
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