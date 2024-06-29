ترامب: بايدن عاجز أمام الصين وروسيا وكوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، أن الرئيس الحالي جو بايدن عاجز أمام الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقال ترامب- بعد ساعات من مناظرة جمعته مع بايدن- إنه كان لديه نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن بايدن يستخدم العدالة سلاحا؛ من أجل البقاء في السلطة، لافتًا إلى أن التصويت على بايدن، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.

وأشار ترامب إلى أن السؤال هو هل الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن، الذي ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد؟.