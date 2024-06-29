السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": الأوقاف كان يتم أخونتها على قدم وساق

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: "الأوقاف كان يتم أخونتها على قدم وساق، حيث كان يتم إقالة كافة العناصر الغير إخوانية من مناصبها وتعيين قيادات إخوانية حتى وإن كانت غير مؤهلة لتلك المناصب".

وأضاف: "أنه على سبيل المثال أن المتحدث باسم وزارة الأوقاف سلامة عبد القوي كان في ملفه ٣٠٠ يوم جزاء، وبالتالي تعيين هذا الرجل في هذا المنصب بمثابة تدمير مباشر للوزارة".

الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر 

وأكد الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "انضممت إلى مجموعة من الشخصيات العامة المتمثلة في الدكتور مدحت العدل وجمال العدل والدكتور جمال زهران وحمدي الفخراني من أجل تدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر والأوقاف بسبب انتهاكات الإخوان لمؤسسسات الدولة".

المطالبة برفع الإخوان يدها عن الأزهر 

وأضاف في حديثه، أن الجبهة الوطنية طالبت جماعة الإخوان بشكل مباشر أن ترفع يدها عن الأوقاف والأزهر الشريف بشكل كامل.

مظهر شاهين الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز انتهاكات الإخوان

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