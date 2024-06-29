عاجل.. الحوثى تهاجم 4 سفن فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

هاجمت ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن، أربع سفن تجارية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وقال الحوثيون في بيان أنه بالاشتراك مع "المقاومة العراقية"،استهدفوا ناقلة النفط "وايلر" في البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

كما هاجم الحوثيون سفينة الحاويات يوهانس التابعة لشركة ميرسك في البحر الأبيض المتوسط، وناقلة المواد الكيميائية السائلة ديلونيكس، وناقلة البضائع السائبة إيوانيس في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن الضربة الأولى بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت على سفينة إسرائيلية.