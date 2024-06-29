الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق النقد الدولى يخصص شريحة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على تخصيص شريحة قدرها 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا بموجب آلية الإقراض الموسعة التي تمت الموافقة عليها في ربيع عام 2023.

ويبلغ الحجم الإجمالي للمدفوعات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي حوالي 7.6 مليار دولار، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي السابق، قامت المفوضية الأوروبية بتحويل 1.9 مليار يورو في شكل تمويل مسبق إلى أوكرانيا.
 

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن بلادها تلقت 85.4 مليار دولار من المساعدات المالية الدولية منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

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