الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب: حققت نصرا كبيرا ضد من يريد تدمير بلدنا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه حقق نصرا كبيرا على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في المناظرة الرئاسية.

وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا أمس الجمعة: "لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا."

واعتبر ترامب أن التصويت لصالح الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.

ورأى أن بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأنه "ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد" حسب وصفه.

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