السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء عملية فرز الأصوات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية، أمس، إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وبدء عملية فرز الأصوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها.

 

كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي، بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.

 

وأضاف: في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين.

 

وبالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.

 

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج 5 يوليو عام  2024 بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

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