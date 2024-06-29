السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف على 145 حالة مرضية بالداخلة بالقافلة الطبية المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

قوافل طبية
قوافل طبية

أنهت القافلة الطبية المجانية لمبادرة "حياة كريمة"، في يومها الأول، أعملها بمستشفى الداخلة العام بالتعاون مع جامعتي الوادي الجديد وأسيوط ومديرية الصحة بالوادي الجديد.

وضمن أنشطة القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام. 

وتم الكشف والمناظرة لـ ١٤٥ حالة من أهالي مركز الداخلة والمراكز المجاورة في تخصصات "جراحة عامة - أطفال - نساء وتوليد - باطنة - جراحة أورام - عيون - عظام - أنف وأذن - مسالك بولية - جهاز هضمي".

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع جامعتي الوادي الجديد وأسيوط ومديرية الصحة بالوادي الجديد، غدًا الجمعة 28 يونيو 2024، بمقر مستشفى الداخلة العام.

وأكد بيان المحافظة أن القافلة الطبية المجانية تضم كافة التخصصات الطبية "جراحة عامة- أطفال- باطنة عامة- جراحة أورام- نساء وتوليد- عيون- عظام- أنف وأذن- مسالك بولية- جهاز هضمي"، والتي ستبدأ أعمالها غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية اليوم.

وتابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عمل القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبدالناصر صالح رئيس المركز، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.

واطمأنت نائب المحافظ على عمل العيادات المختلفة، ووجّهت شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظي برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى اليوم الخميس في 7 تخصصات هي (جراحة- عظام - نساء وتوليد- أطفال- باطنة- جلدية- أسنان) بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات.

القافلة الطبية المجانية حياة كريمه جامعتي الوادي الجديد وأسيوط الكشف والمناظرة أهالي مركز الداخلة

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