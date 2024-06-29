السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": مشهد تسمم طالبات الأزهر كان مُفتعل غرضه إقالة الإمام الطيب

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: "مشهد تسمم طالبات الأزهر المفتعل في المدينة الجامعية ثم محاصرة مشيخة الأزهر الشريف والمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب بسبب هذا الحادث المفتعل أكد لي مدى كذب هذه الجماعة، خاصة وأن محمد مرسي استغل هذا الحادث بزيارة المدينة الجامعية في هذا التوقيت".

الاعتداء على الكتدرائية 

وأكد الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أنه يوم ٤ أبريل عام ٢٠١٣ تم محاصرة الكتدرائية والاعتداء عليها من قبل جماعة الإخوان، وكل هذه الأحداث المتتالية كانت تثير بداخلي القلق على وطني".

الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر 

وتابع: "يوم ٢٩ مارس ٢٠١٣ قمت بتدشين على باب عمر مكرم الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر والأوقاف ضد الأخونة وذلك بعد هجوم الإخوان على الأزهر الشريف وعدم احترام هذا الكيان".

مظهر شاهين الدكتور مظهر شاهين اكسترا نيوز الاعتداء على الكتدرائية الشاهد محمد مرس

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