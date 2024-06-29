مناظرة بايدن وترامب تجذب 48 مليون مشاهد عبر التلفزيون

أظهرت بيانات أولية من شركة (نيلسن)، إن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة الخميس بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020.

وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.

وقد يكون العدد الضئيل نسبيًا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرًا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين.

ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، والذي تزايدت شعبيته مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.

وأعلنت حملة بايدن أنها جمعت 14 مليون دولار يومي الخميس والجمعة، بينما أعلنت حملة ترامب جمع ثمانية ملايين في ليلة المناظرة.

وقال الرئيس بايدن يوم الجمعة، إنه يعتزم هزيمة منافسه ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر دون أن يبدي أي مؤشر على التفكير في الانسحاب من السباق بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه الجمهوري أثار استياء الديمقراطيين.

وفي المقابل، اعتبر ترامب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا يوم الجمعة، أن التصويت لصالح بايدن، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.