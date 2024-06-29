السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 بأداء امتحان مادة التاريخ ومادة الفيزياء.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة لعام 2024:

وفي بيان لها أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 بعد انتشار العديد من الأخبار عن وجود تسريبات للامتحانات.

وآثارت هذه الأخبار عن التسريب جدلا واسعا بين الطلاب وأولياء أمورهم وقاموا بالبحث خلال الساعات الأخيرة عبر موقع البحث العالمي جوجل، عن حقيقة تلك الأخبار.

ونشرت بعض المواقع والصفحات الترويجية أخبار حول وجود تسريب امتحان مادة الفيزياء، المقرر أن يقوم الطلاب به اليوم  السبت الموافق 29 من يونيو 2024، وذلك من خلال نشر صور يزعم أنها من ورقة أسئلة امتحان الفيزياء المقبل، ولذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة الأمر من خلال بيان رسمي لها، سنتعرف على تفاصيله من خلال التقرير التالي.

txt

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ مع مؤمن البنا (فيديو)

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة:

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024  من قبل صفحات الغش، نافية هذا الأمر ووجهت وزارة التربية والتعليم تحذير شديد اللهجة لهذه المواقع للتوقف عن هذه الأفعال التي تهدف إلى بث التوتر والقلق في نفوس الطلاب قبل خوض الامتحان.

txt

أبرز 25 نقطة في مادة التاريخ متوقعين في امتحان الثانوية العامة 2024 غدا

 

 

التربية والتعليم تناشد الطلاب:

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة والتي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله هي صور امتحانات سنوات سابقة، وأن اختبارات الثانوية العامة 2024 تم تأمينها بشكل كافي بحيث لا يكون هناك أي مجالات للغش او التسريب، كما أكدت على العقوبات الغليظة التي يتم تطبيقها على كل من يحاول او يقوم بهذه الأفعال والتي تصل لحد الغرامة والحبس.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 أخبار امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة حقيقة تسريب الامتحانات

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

عاجل.. الحوثى تهاجم 4 سفن فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة

القبض على سيدة أنشأت خزان سولار بغرفة منزلها وبحوزتها 5 طن بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية