يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 بأداء امتحان مادة التاريخ ومادة الفيزياء.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة لعام 2024:

وفي بيان لها أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 بعد انتشار العديد من الأخبار عن وجود تسريبات للامتحانات.

وآثارت هذه الأخبار عن التسريب جدلا واسعا بين الطلاب وأولياء أمورهم وقاموا بالبحث خلال الساعات الأخيرة عبر موقع البحث العالمي جوجل، عن حقيقة تلك الأخبار.

ونشرت بعض المواقع والصفحات الترويجية أخبار حول وجود تسريب امتحان مادة الفيزياء، المقرر أن يقوم الطلاب به اليوم السبت الموافق 29 من يونيو 2024، وذلك من خلال نشر صور يزعم أنها من ورقة أسئلة امتحان الفيزياء المقبل، ولذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة الأمر من خلال بيان رسمي لها، سنتعرف على تفاصيله من خلال التقرير التالي.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة:

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 من قبل صفحات الغش، نافية هذا الأمر ووجهت وزارة التربية والتعليم تحذير شديد اللهجة لهذه المواقع للتوقف عن هذه الأفعال التي تهدف إلى بث التوتر والقلق في نفوس الطلاب قبل خوض الامتحان.

التربية والتعليم تناشد الطلاب:

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة والتي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله هي صور امتحانات سنوات سابقة، وأن اختبارات الثانوية العامة 2024 تم تأمينها بشكل كافي بحيث لا يكون هناك أي مجالات للغش او التسريب، كما أكدت على العقوبات الغليظة التي يتم تطبيقها على كل من يحاول او يقوم بهذه الأفعال والتي تصل لحد الغرامة والحبس.