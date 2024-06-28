الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": شكلنا جبهة لتوحيد مرشح للثورة ليخوض الانتخابات الرئاسية 2012

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، شكلنا جبهة لتوحيد مرشح للثورة ليخوض الانتخابات الرئاسية ضد الفريق أحمد شفيق عام 2012.

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، جماعة الإخوان حاولت استقطابي للانضمام لحزب الحرية والعدالة.

وتابع: "شكلنا جبهة لتوحيد مرشح للثورة ليخوض الانتخابات الرئاسية ضد الفريق أحمد شفيق عام 2012، وكان حمدين صباحي رافض وكذلك عبدالمنعم أبوالفتوح، وتحدثنا مع الإخوان ورفضوا، وكانت الرؤية أنه يتم الاجتماع والاتفاق علي حمدين صباحي".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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