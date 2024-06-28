مظهر شاهين لـ"الشاهد": لم ألتق مع الإخوان إلا في ميدان التحرير فقط

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: إنني لم ألتقِ مع الإخوان إلا في ميدان التحرير فقط ولم يجمعني بهم أي جلسة.

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، جماعة الإخوان حاولت استقطابي للانضمام لحزب الحرية والعدالة.

وتابع: "ولم ألتق مع الاخوان إلا في التحرير فقط، ولم يجمعني بهم أي جلسة في أي منزل إخواني، ولكن التقيت بهم في التحرير مع القوي الثورية في الفعاليات، وكنت رافضا انتخابهم كإخوان في الانتخابات الرئاسية الأولى، وشكلنا جلسة مع القوى السياسية تضم 100 رمز من القيادات المدنية من جمال زهران وعبد الخالق فارق، لتوحيد مرشحي الثورة علي مرشح ضد أحمد شفيق".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.