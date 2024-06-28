مظهر شاهين لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا استقطابى وضمى لحزب "الحرية والعدالة"

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن جماعة الإخوان حاولت استقطابه للانضمام لحزب الحرية والعدالة.

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: لا أنكر أنني في وقت من الأوقات كنت من المدافعين عن جماعة الإخوان، وكنت أري أن هذا المشروع لابد أن يأخذ فرصته، وأنهم أشخاص طيبون وبتوع ربنا.

وتابع: "كنت بقول ياجماعة نسمع من الناس دي شوية طول عمرنا أعداء ليهم، وكان للإخوان أسلوب ناعم في الحديث، وحاولوا استقطابي للانضام لحزب الحرية والعدالة، في حضور عصام العرياني، وكلمته بمناسبة مؤتمر دافوس الاقتصادي في الأردن، وكانوا يريدون شخصا من الحرية والعدالة".

تفاصيل برنامج “الشاهد”

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.