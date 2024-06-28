الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان رسمى من رابطة الأندية بشأن مصير مباراة سموحة وبيراميدز

رابطة الأندية
رابطة الأندية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بيانًا رسميًا، منذ قليل بشأن مباراة سموحة وبيراميدز التي تم إلغاؤها لنشوب حريق في غرفة التحكم في كابلات الكهرباء باستاد الإسكندرية.

وجاء بيان الرابطة على النحو الآتي:

"إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرًا للحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية، إدارة المسابقات تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة استاد الإسكندرية، وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة.. وتتمنى رابطة الأندية المحترفة التوفيق للجميع."

يأتي البيان في الوقت الذي أعلن فيه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن إعادة المباراة في وقت لاحق.

وقال دياب في تصريحات صحفية: "ستُجرى إعادة مباراة بيراميدز وسموحة من البداية خلال الفترة المقبلة، وسيُجرى تحديد موعد لاحق لإقامة المباراة بين الفريقين".

وتنص المادة 42 في لائحة رابطة الأندية على إعادة المباراة في حال إلغائها لظروف قهرية، وهو ما تنطبق عليه تلك الحالة.

ويتم احتساب الإنذارات والطرد بشكل طبيعي بمعنى أنه حال كانت كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثال لن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حال لعبها لاحقا فسيتم ايقافه في المباراة التالية أيا كان الفريق الذي سيواجه سموحة- كما حدث مع محمد شحاتة- وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة فسيستمر إيقافهم في المباراة ايا كان موعد إقامتها.

وستم إعادة المباراة بمشاركة الفريقين كاملين بـ١١ لاعبا ولن يلعب سموحة على سبيل المثال منقوصا.

رابطة الأندية مباراة سموحة وبيراميدز دوري نايل بيراميدز سموحة

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