السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لتناول وجبة عشاء صحية دون الإخلال في النظام الغذائي

وجبة عشاء صحية
وجبة عشاء صحية

يعتبر العشاء من الوجبات الأساسية في يوم الإنسان، ولكنه قد يكون تحديًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا بهدف الحفاظ على الوزن أو فقدانه. ومع ذلك، يمكن تحقيق توازن بين تناول وجبة لذيذة وصحية في آن واحد دون الإخلال بالنظام الغذائي. 

إليك بعض النصائح لتحقيق ذلك، وذلك بحسب ما جاء في موقع “هيلث” الطبي.

اختر البروتينات الخفيفة
يُفضل تناول البروتينات الخفيفة مثل الدجاج المشوي، السمك، أو التوفو. هذه الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع دون زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير. البروتينات تساهم في بناء العضلات وتحفيز عملية الأيض.

تناول الخضروات: 
الخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية. يمكن تناول سلطة خضروات متنوعة أو خضروات مشوية كجزء من وجبة العشاء. الخضروات تساعد على الشعور بالشبع وتضيف نكهة ولونًا للوجبة.

مشروبات تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

تجنب الكربوهيدرات المكررة: 
الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة. بدلًا من ذلك، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الكينوا، أو الشوفان.

استخدم الدهون الصحية: 
بدلًا من الدهون المشبعة، يمكن استخدام الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، أو المكسرات بكميات معتدلة. هذه الدهون تساعد في تحسين صحة القلب وتقديم فوائد غذائية أخرى.

تجنب الوجبات الثقيلة: 
من الأفضل تجنب تناول الوجبات الدسمة أو الثقيلة في وقت متأخر من الليل لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم وزيادة الوزن. يُفضل تناول وجبة عشاء خفيفة في وقت مبكر من المساء.

التحكم في حجم الحصص: 
التحكم في حجم الحصص يعد أساسيًا للحفاظ على النظام الغذائي. يمكن استخدام أطباق أصغر لتقليل كمية الطعام المتناول دون الشعور بالحرمان.

شرب الماء: 
شرب الماء قبل وأثناء وجبة العشاء يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من كمية الطعام المتناول. الماء أيضًا يساعد في تحسين عملية الهضم ويمنع الانتفاخ.

تجنب السكريات والحلويات: 
من الأفضل تجنب الحلويات والسكريات بعد العشاء لأنها تضيف سعرات حرارية غير ضرورية وتؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

تناول الطعام ببطء:
تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا يساعد على الشعور بالشبع بسرعة أكبر ويقلل من احتمالية الإفراط في الأكل.

تحضير الوجبات مسبقًا
تحضير وجبات صحية مسبقًا يساعد في تجنب اللجوء إلى الخيارات السريعة وغير الصحية عندما يكون الوقت ضيقًا.

نصائح لتناول وجبة عشاء صحية دون التقصير في النظام الغذائي نصائح لتناول وجبة عشاء صحية لتناول وجبة عشاء صحية عشاء صحية عشاء صحية دون التقصير في النظام الغذائي العشاء من الوجبات الأساسية

مواد متعلقة

المعاناة من متلازمة تكيس المبايض.. إليك بعض الحيل لمكافحتها

أنظمة غذائية تساعد جسم الأطفال على النمو

خبراء ينصحون بأنظمة غذائية للحفاظ على صحة الأطفال

بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد.. كيف تستعيد وزنك المثالي؟

وداعًا لكيلوهات العيد.. نصائح لرحلة غذائية صحية بعد انتهاء الإجازات

يُعزز صحة القلب.. دراسة توضح فوائد الاستمرارية فى تناول الحمص

تجنب المقليات والحلويات.. استشاري تغذية تقدم نصائح لصيام صحي

يزيد من إحساس الشبع.. لماذا يجب عليك تناول التمر يوميًا خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثى تهاجم 4 سفن فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

مظهر شاهين لـ"الشاهد": خيرت الشاطر استغل أحداث الإساءة للرسول للحصول على فندق "سميراميس"

بدء فعاليات اليوم الثانى لبطولة كأس الإمارات العالمى لجمال الخيل بالعلمين (صور)

مناظرة بايدن وترامب تجذب 48 مليون مشاهد عبر التلفزيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية