الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 57 مصطافا من الغرق فى رأس البر

راس البر
راس البر

شهدت مدينة رأس البر في  دمياط منذ الساعات الأولى من صباح عطلة نهاية الأسبوع إقبالا جماهيريا حيث شهدت المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،  توافد الزائرين على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والإقبال على الشواطئ  حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٤.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من أبراج الإنقاذ و  خيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط للاسعاف،  هذا إلى جانب المعدات البحرية،  فيما نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٥٧ حالة من الغرق وتسليم ٧٣ طفلا تائها الى ذويهم.

 

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دورى، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والاتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

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