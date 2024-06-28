الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب: استمرار بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن استمرار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة.

وأضاف ترامب، خلال كلمته بعد ساعات من مناظرته مع بايدن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة تنحدر للهاوية بعد التوترات بين واشنطن وبكين.. وبايدن هو من تسبب في التضخم وفتح الجبهات وشوه سمعة الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة خسرت المليارات بسبب حرب أوكرانيا ولا يمكن أن نتحمل الإنفاق الكبير على الناتو، مؤكدًا أن أمريكا ستصبح أقوى وسنكافح من أجل عبور تلك المرحلة الانتقالية.

القاهرة الإخبارية ترامب بايدن الرئاسة الأمريكية حرب جديدة التضخم حرب أوكرانيا الناتو

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