ترامب: استمرار بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن استمرار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الرئاسة الأمريكية سيجرنا إلى حرب جديدة.

وأضاف ترامب، خلال كلمته بعد ساعات من مناظرته مع بايدن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة تنحدر للهاوية بعد التوترات بين واشنطن وبكين.. وبايدن هو من تسبب في التضخم وفتح الجبهات وشوه سمعة الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة خسرت المليارات بسبب حرب أوكرانيا ولا يمكن أن نتحمل الإنفاق الكبير على الناتو، مؤكدًا أن أمريكا ستصبح أقوى وسنكافح من أجل عبور تلك المرحلة الانتقالية.