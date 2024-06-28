الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب: بايدن يدعم إسرائيل ويشجع الكوارث وأنا قادر على وقف الحرب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يدعم إسرائيل ويشجع الكوارث وكل ما يهدم الولايات المتحدة، وأنا قادر على وقف الحرب، مؤكدًا أن الديمقراطيون يضعون الولايات المتحدة في آخر حساباتهم.

وأضاف ترامب، خلال كلمته بعد ساعات من مناظرته مع بايدن، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي اختيار بين القوة والضعف، وبايدن هو الرئيس الوحيد الذي دعم الحرب عبر عقود، متسائلًا: “هل تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل بايدن لمدة 4 أعوام إضافية؟”.

وأشار ترامب، إلى أنه يجب التصويت ضد بايدن لوقف التضخم والتدهور الاقتصادي بالولايات المتحدة، داعيًا الأمريكيين للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد دونالد ترامب، أن عهد بايدن شمل كثيرا من الفوضى والأمر يزداد سوءا وهو يتحمل المسؤولية كاملة.

القاهرة الإخبارية ترامب بايدن إسرائيل الكوارث الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية الامريكية

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