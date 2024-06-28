الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبو النور" لـ"الدستور": توقعات بفوز المرشح الإصلاحى بالانتخابات الإيرانية بسبب تشتت المحافظين

ابو النور
ابو النور

كشف الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، اليوم الجمعة بشأن الانتخابات الإيرانية، حقيقة المشهد في إيران منذ الثامنة صباحا أمام مراكز اقتراع الانتخابات الإيرانية، حيث بدأ ضعيفا ثم ازداد ضعفا، رغم التوقعات بزيادة على مراكز الاقتراع في الساعات الأخيرة.

تنافس قوي بين الإصلاحيين والمحافظين 

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وأضاف أبو النور في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يمكن أن يحدث حول التوقعات في ظل احتدام المشاركة القوية من قبل المحافظين وإصلاحي واحد، إلا أن الآراء المتوقعة في الداخل الإيراني تتوقع فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكياناما في هذه الجمعة أو الإعادة في الجمعة المقبلة، نظرا لتشتت من قبل المحافظين.
 

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