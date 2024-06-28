مظهر شاهين يكشف لـ"الشاهد" واقعة مسجد عمر مكرم

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن الناس ترى الوجه الجميل للثورات دائمًا، الأعلام والأغاني الوطنية، والشعارات الجميلة الرنانة، لكن هناك دائمًا وجها آخر لا يراه إلا من قُدّر له أن يراه، وقد أعطاني القدر هذه الفرصة باعتبار أنني لم أكن فقط مشاركا في الثورة ولا خطيبا للثورة بل لأن عندي مسجد في الميدان اسمه "عمر مكرم".

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، هذا المشهد كثير من الناس لا تعرف تفاصيله، وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2011 استيقطت على مكالمة من أحد المسئولين، أن هناك واقعة مرصودة فوق المسجد غير مفهومه، وأجبت أن المسجد مغلق، وتواصلت مع عمال المسجد، وسألت ماذا يدور، ووجد أن هناك شباب فوق المسجد يرتدون بلطو أبيض ويعذبون شباب أخرين فوق المسجد، وهناك كاميرا تصور، ومن يقومون بالتصوير ومن يمثلون المشهد يعلمون ماذا يفعلون".

وتابع: "من يحمل الكامير بيعمل تقريب للصورة لباب مئذنة المسجد حتى يصل للمشاهد أن هذه غرفة، وأنه يريد أن يصدر صورة أن هناك تعذيب داخل غرفة، وطلبت من عمال المسجد أن ينزلوا من على المسجد، وكان الطرفين يرفضون النزول ليكملوا المسرحية الخاصة بالتعذيب، وكان يأخذوا من هذا المكان مسرح للحادثة.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.