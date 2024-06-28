صناعة الخبر ونقل الأحداث وصناعة الترفيه.. إنجازات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليًا أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات والأنشطة الإعلامية، و9 آلاف موظف في شركاتها المختلفة.

القنوات التليفزيونية بالشركة المتحدة

تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 17 قناة تليفزيونية، من بينها قناة ON، قناة CBC، قناة DMC، قناة الحياة، مصر قرآن مصر، قناة الناس، القناة الوثائقية، قناة اكسترا نيوز، قناة القاهرة الإخبارية، ويعمل بهذه القنوات أكثر من 5 آلاف إعلامي في برامج مختلفة بالإضافة لمقدم النشرات الإخبارية وغيرها.

المواقع الإخبارية بالشركة المتحدة

تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 12 موقعًا اخباريًا، من بينهم اليوم السابع، الوطن، زاجل، الدستور، مبتدا، أموال الغد، دوت مصر، صوت الأمة، كورة بلس.

المحطات الإذاعية

قدمت الشركة 6 محطات إذاعية مثل، ON Sport، نغم إف إم، شعبي إف إم، راديو هيتس، ميجا إف إم.

منصات البث الرقمية

تمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة Watch it والتي تعتبر، أول منصة بث رقمية في مصر.

شركات الإنتاج الفني

تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من شركات الإنتاج الفني منها، شركة DS+، شركة ميديا هب سعدي – جوهر، شركة سينرجي، وعددًا من الشركات الأخرى منها، Egyptian outdoor، United studios، NGREDIENTS، وشركة POD الوكيل الإعلامي الأكبر في الشرق الأوسط.

شركات تتولى الأحداث الرياضية

تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الشركات الرياضية التي ساهمت في تطور الرياضة في مصر مثل شركة Sports united، وشركة تذكرتي التي استطاعت أن تدير وتنظم الأحداث الكروية والرياضية.

شركات التسويق

كما تضم المتحدة شركات رائدة في التسويق منها شركة Clicks Egypt، وشركة هاشتاج، وشركة BEE interactive