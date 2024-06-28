أحداث فنية ورياضية.. إنجازات عديدة بمجال الترفيه للشركة المتحدة (فيديو)

عرضت قناة “أون” تقرير عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يبرز دورها في مجال الترفيه منذ بداية دخولها لهذا المجال، حيث نظمت العديد من الأحداث الرياضية والفنية العالمية، التي اتسمت بالحرفية العالية والتنظيم المبهر.

نظمت الشركة المتحدة، كأس العاصمة الإدارية للمنتخبات، والتي فازت بها كرواتيا، كما أنها نظمت مهرجان العلمين الفني، في دورته الأولى، والذي شهد الكثير من العروض الفنية والرياضية التي أبهرت العالم.

وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها فهي تمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية تتنوع ما بين إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مطبوع، إعلام إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية وإعلان، خدمات إعلانية مباشرة وغير مباشرة وأيضا خدمات الحقوق الرياضية وتسويقها.