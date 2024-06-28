الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستقلين الجدد: 30 يونيو ثورة شعب وليست نخبة وخرج إليها الملايين

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ثورة 30 يونيو ثورة شعب وليست نخبة وخرج إليها الملايين من الشعب لحماية الوطن واستعادته من الاختطاف، وأعادت هيبة الدولة والحفاظ على سلامة الأرض والقضاء على الإرهاب فى سيناء لتحقيق تنمية مستدامة".

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أنه ما تم منذ 2014 فى كافة المسارات التنموية هي محاولات جادة للمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، وحققت أهدافا كثيرة، وشهدت جميع المحافظات مشروعات كثيرة في كافة ومختلف القطاعات.

تابع هشام عناني، الدولة أنشأت في الصعيد "هيئة تنمية الصعيد" وهي هيئة مستقلة حققت مسارات كثيرة وانتشلت الصعيد من مشاكل كثيرة ومزمنة، حيث تم إنشاء 7 جامعات، وشبكة طرق تزيد عن 6 آلاف كيلو متر مربع، و10 مناطق صناعية جارِ الانتهاء من معظمها، و14 مدينة جديدة، والكثير من الخدمات الأخرى.

وأوضح أن 30 يونيو كانت بداية للسير في طريق استعادة الدولة لقوتها وهيبتها التي اهتزت بقوة في ظل النظام الإخواني الذي حاول أن ينزع عن مصر هويتها من خلال محاولة حثيثة لأخونة الدولة في كل القطاعات، مشددا أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ الوطن من النهايات المؤلمة لما انتهت إليه أحداث الربيع العربي في الدول العربية الشقيقة والتي مازالت تعيش في معاناة الانقسام والتقسيم.

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