السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمى وأدبى

لجان امتحانات
لجان امتحانات

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي بفرعيه وأدبي، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي وأدبي:

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 فى 10 يونيو الحالى 2024، حيث أدى الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموعة وهي امتحان مادتي الدين والتربية والوطنية  يوم 10 يونيو، وامتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد بعدها بيومين، ثم بدأت جميع الشعب في أداء امتحانات المواد الأساسية، حيث امتحن طلاب الشعبين العلمية بفرعيها وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية يوم  22 يونيو 2024، ثم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو 2024.

وبذلك يكون هناك عدة مواد من المنتظر أن يؤدي الطلاب الامتحانات المخصصة لها لجميع الشعب كالتالي:

سقوط أدمن 3 جروبات واتس آب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي رياضة:

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية:.

يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

المتبقى جدول امتحانات الثانوية العامة مغربية للشعبتين علمي وادبي

مواد متعلقة

متخصص بملف التعليم: المؤشرات الحالية تدل على توازن امتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ما لا تعرفه عن استخدامات الماء والملح في تنظيف المنزل

"الحريديم" يدعمون سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو

مسؤولان أمريكيان يكشفان حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل

مناقشة سبل التعاون فى مجالات الصناعات السينمائية والتلفزيونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية