المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمى وأدبى

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي بفرعيه وأدبي، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين علمي وأدبي:

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 فى 10 يونيو الحالى 2024، حيث أدى الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموعة وهي امتحان مادتي الدين والتربية والوطنية يوم 10 يونيو، وامتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد بعدها بيومين، ثم بدأت جميع الشعب في أداء امتحانات المواد الأساسية، حيث امتحن طلاب الشعبين العلمية بفرعيها وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية يوم 22 يونيو 2024، ثم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو 2024.

وبذلك يكون هناك عدة مواد من المنتظر أن يؤدي الطلاب الامتحانات المخصصة لها لجميع الشعب كالتالي:

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي رياضة:

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية:.

يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.