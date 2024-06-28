"الأوقاف" تعلن عن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات، وذلك في إطار تأهيل الخريجين والخريجات من كليات أو أقسام الدراسات الإسلامية بجميع تخصصاتها وشعبها أو اللغة العربية للخطابة بالنسبة للرجال ودروس الوعظ بالنسبة للسيدات.

وذلك وفق الضوابط التالية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف أقسام الدعوة أو أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية أو اللغات والترجمة أو الإعلام، أو من أي من أقسام الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

2- أن يكون حافظًا متقنًا للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (قد سمع - تبارك - عمَّ ) مع إتقان تجويدها.

3- أن يجتاز الاختبارات في الأجزاء الثلاثة المقررة مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عمَّ).

4- أن يكون ملمًا بفقه العبادات.

5- أن يجتاز الاختبار الأولي للخطابة، وأن تجتاز المتقدمة لإعداد الواعظات الاختبار الأولي لأداء الدروس.

6- أن يسدد حال اجتيازه الاختبار الأولي المصاريف الدراسية المقررة وقدرها (500) جنيه.

- تبدأ اختبارات القبول في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2024م، وتبدأ الدراسة في النصف الثاني منه لمدة ثلاثة أسابيع بواقع خمسة أيام في الأسبوع - أربع ساعات يوميًا – من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً ، بواقع 60 ساعة تدريسية، وذلك بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية.

- يستفاد بالخريجين المتميزين الحاصلين على تقدير جيد فأكثر في الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة في أداء الخطبة بالمكافأة بالنسبة للرجال على بند التحسين، ودروس الوعظ بالنسبة للواعظات.

- يمكن لخريجي هذا العام التقدم للإعلان بشرط أن يسلم صورة من مؤهله للمديرية مع الملف قبل 31 / 7 / 2024م.

- يبدأ التقديم على الرابط التالي حتى يوم 15 / 7 / 2024م ، يتم بعدها توجيه المتقدم لتسليم ملفه لمديرية الأوقاف التابع لها استعدادًا لعقد اختبارات القبول.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCEorZeT7U1oNrYVK8twzm xoS9yGps6R9-lhY--7hmiJBziA/viewform?usp=sf_link