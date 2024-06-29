السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة تحضير ماسك لتقشير الشفاه في المنزل

الشفاه
الشفاه

تقشير الشفاه هو خطوة مهمة للحفاظ على نعومة وترطيب الشفاه، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الشفاه عرضة للجفاف والتشقق. يمكن تحضير ماسك طبيعي لتقشير الشفاه في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. 

إليك طريقة سهلة لتحضير ماسك فعال، وذلك بحسب ما ذكر في موقع “بيوتي ومن”.

 

المكونات:
- ملعقة صغيرة من السكر البني (يمكن استخدام السكر الأبيض إذا لم يتوفر البني)
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز كبديل)

 الطريقة:
خلط المكونات:
  - في وعاء صغير، اخلط السكر البني والعسل وزيت جوز الهند جيدًا حتى تتجانس المكونات وتشكل خليطًا متماسكًا.

التطبيق على الشفاه:
  - ضع كمية صغيرة من الماسك على شفتيك.
  - باستخدام أصابعك أو فرشاة أسنان ناعمة، قم بتدليك الماسك بلطف على الشفاه بحركات دائرية. هذا يساعد على إزالة الجلد الميت وتحفيز تدفق الدم إلى الشفاه، مما يجعلها تبدو أكثر صحة وامتلاءً.

الانتظار والشطف:
  - اترك الماسك على شفتيك لبضع دقائق (حوالي 5 دقائق).
  - بعد ذلك، اشطف شفتيك بالماء الفاتر وجففهما بلطف بمنشفة ناعمة.

الترطيب:
  - بعد التقشير، ضع مرطب شفاه طبيعي للحفاظ على نعومة وترطيب شفتيك. يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت اللوز كمرطب طبيعي.

 

 نصائح إضافية:
تكرار العملية: يمكن استخدام هذا الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
 

تجنب التهيج:  إذا كنت تعاني من تشقق حاد في الشفاه أو تهيج، يفضل تجنب التقشير حتى تتعافى الشفاه تمامًا.
 

شرب الماء: للحفاظ على ترطيب الشفاه من الداخل، احرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك الحصول على شفاه ناعمة وصحية دون الحاجة إلى منتجات تجميلية باهظة الثمن.

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