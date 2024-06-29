مناقشة سبل التعاون فى مجالات الصناعات السينمائية والتلفزيونية

بحضور ممثلون لنقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما وإتحاد النقابات الفنية وشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية أقيمت مساء الجمعة ندوة الأعمال المصرية الصينية لإبداع الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي دعت إليها جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية.

جاء ذلك بالتعاون مع جمعية فناني التليفزيون الصيني وجمعية الصداقة المصرية الصينية ودعم خاص من مجلة الصين اليوم الطبعة العربية..

جاء اللقاء بعد أن كان نقيب المهن السينمائية مسعد فودة قد التقى ممثلين من جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية نوقشت خلالها أطر التعاون والتي تتضمن عقد بروتكول تعاون بين الطرفين لدراسة أمكانية التعاون بين البلدين وعقد أسبوع سينمائي مصري صيني.

ندوة الأعمال المصرية الصينية

عقدت ندوة الأعمال المصرية الصينية لإبداع الأعمال التليفزيونية والسينمائية بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس شارك فيها عدد كبير من المتخصصين فى مجالات صناعة التليفزيون والسينما، وقد مثلها من الجانب المصري مدير التصوير سامح سليم وكيل أول نقابة السينمائيين، والتى تحدث عن أهمية تلك الخطوة فى تقريب وجهات النظر والتعاون بين البلدين في الإنتاج الفني، وتقديم أعمال تلقى ترحيبا بين المشاهدين، مع التركيز على دعم فكرة التواصل بين النقابات، ووجود اعمال تعرف البلدين بحضاريتهما فكما هو معروف أن الحضارة المصرية والصينية لهما تاريخ طويل.



وشهد اللقاء المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والعضو المنتدب لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، والدكتور محمود شهاب أستاذ التسويق الإعلامي ومستشار فني لإتحاد النقابات الفنية، والخبير الإعلامي أسامة الشيخ المدير العام لأكاديمية سينيميديا للفنون.



وتحدث نائب رئيس غرفة صناعة السينما المنتج الكبير هشام عبد الخالق عن تعزيز التعاون بإقامة أسبوع سينمائي مصري صينى فى مصر والصين، وفتح أفق تعاون واسع حيث أن السينما الصينية لها دورها المؤثر في المهرجانات العالمية وعرضت أعمال صينية فى مصر، ويكفي أن تجهيزات دور العرض فى مصر بداية من المقاعد لماكينات العرض حاليا مصنعة فى الصين.

وركز "عبد الخالق- على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بحضور فنانين ومنتجين وخبراء ومثقفين من البلدين.



كما تحدث من الجانب المصري المستشار أحمد حسن ممثلا لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، مؤكدا أن هناك جوانب يجب الاهتمام بها وهي الأستثمار الفني، حيث توجد فى مصر استوديوهات ودور عرض ونأمل في أن يتعاون الجانبان فى تلك الإستثمارات الفنية.



و ألقى فان زونغ تشاي نائب رئيس جمعية فناني التليفزيون الصينية كلمة حول دور الأعمال التليفزيونية في التقارب بين الجمهور المصري والصيني، و تمنى أن تعزز هذه الندوة وغيرها من الفعاليات الفنية الصينية روابط الصداقة بين الشعبين.



وقال المستشار الثقافي الصيني والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية الصينية كلمة ركز فيها على الدور البارز الذى تقوم به الفنون وخاصة الأعمال التليفزيونية في خلق مساحات تقارب بين الشعوب خاصة والتى تتشابه في خلفيتها الحضارية العريقة مثل مصر والصين.

وشهد اللقاء عرض النسخة العربية من الفيلم الوثائقي “الصين”، انقسمت الندوة الي مائدتين مستديرتين.



الأولى تحت عنوان “الإبداع في الأعمال التليفزيونية المصرية الصينية” وشارك بها: لي دونغ مخرجة الأفلام الوثائقية وتشو تاو المدير الفني بمجموعة بو لين الثقافية وحسين إسماعيل المدير التنفيذي لمجلة الصين اليوم النسخة العربية وعمر وانغ نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية. والتي أكدت على أن الأعمال المرئية تمثل نافذة هامة تنقل الثقافة الحضارة بسرعة وسلاسة، والثانية تحت عنوان “مستقبل الدراما التليفزيونية المصرية الصينية”و حاضر فيها هو هونغ ليانغ نائب رئيس جمعية فناني التليفزيون الصينية والسيدة مها الأحمد مدير إدارة الثقافة والحوار الحضاري بجامعة الدول العربية والمصور سامح سليم وكيل أول نقابة المهن السينمائية والمنتج هشام عبدالخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما وأ.د أميمة غانم المستشار الثقافي المصري السابق.

واتجهت معظم وجهات النظر فيها إلى ضرورة تفعيل التعاون الفني بين الجانب المصري والصيني من زواية استثمارية، فالصين لها قصص نجاح تنموية ويمكن الاستفادة منها في المجال التليفزيوني والسينمائي بهوليود الشرق.

وفي الختام عرضت لقطات من المسلسل الصيني المدبلج “الهجرة إلى السعادة” والذى عرض بمصر والعراق.